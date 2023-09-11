Тюменец пытался похитить продукты из магазина и избил продавщицу. Фото: Татьяна Коркина

Тюменец пытался похитить продукты из магазина и избил продавщицу. Мужчина спрятал товар под курткой и отправился на выход. Это заметила продавщица магазина, расположенного в центре города, и решила помешать злоумышленнику. Инцидент произошел на улице Малыгина в Тюмени 17 августа 2023 года.

– Женщина последовала за Алексеем на улицу и потребовала вернуть похищенный товар. Но последний продолжал его удерживать, а потом начал наносить удары женщине, причинив ей переломы челюсти, носа и гематом у глаз, – сообщили в пресс-службе судов.

Убедившись, что женщина уже не может препятствовать его хищению, злоумышленник скрылся с места преступления. Полицейские задержали его и отправили его в СИЗО до 5 ноября.