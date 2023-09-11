В Тюменской области зарплаты врачей и медперсонала увеличились на 3 – 10 тысяч рублей

В Тюменской области зарплаты врачей и медперсонала увеличились от 3 до 11 тысяч рублей. Фото: Татьяна Коркина

Статистики представили зарплаты врачей за последние шесть месяцев 2023 года в Тюменской области. Медики с высшим образованием зарабатывают в среднем 113 тысяч рублей. Самая высокая зарплата в Тобольске – почти 125 тысяч ежемесячно.

Врачам в Тюменском районе платят меньше всех – 102 тысячи рублей. В мае 2023 года Тюменьстат сообщал о средней зарплате в 103 тысячи рублей, что на 10 тысяч рублей меньше.

Средний медицинский персонал получает в среднем по 57 тысяч рублей. Больше всего в Уватском районе – 67 тысяч рублей, меньше всего – в Ишимском районе – 48 тысяч рублей. С мая 2023 года оплата труда медиков выросла в среднем на 5 тысяч рублей.

Младший медицинский персонал (санитар, санитар-водитель, младшая сестра по уходу за больными, сестра-хозяйка) получает примерно 55 тысяч рублей. В Тюмени – 56 тысяч рублей, а в Голышмановском районе – 51 тысячу рублей. За три месяца оплата труда медиков выросла на 3,5 тысячи рублей.