ДТП в начале рабочего дня в Тюмени привело к затору на центральной улице. Фото: Виктория Гаврик

В пабликах Тюмени анонимный пользователь выложил фотографию и видеозапись небольшого ДТП в центре города на главной улице – Республики, из-за которого образовалась серьезная пробка, длиной в километр.

На кадрах присутствует легковой автомобиль с оторванным бампером. Машина врезалась в бордюр, обстоятельства аварии не известны. Сообщение о ДТП в Госавтоинспекцию не поступало, в происшествии никто не пострадал.

Сам инцидент произошел в начале рабочего дня, когда автолюбители отправились на работу, отвозить детей в школу и по другим делам.

В результате этого ЧП нешуточный затор практически парализовал движение на Пермякова при выезде из города. Пробка образовалась на улицах 30 лет Победы, Республики, а также на 50 лет Октября.

Дорожная ситуация в Тюмени сервисами оценивается в четыре балла.