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НовостиПолитика10 сентября 2023 17:59

Кандидат в губернаторы Денис Садовников поблагодарил земляков за активное участие в выборах

Наблюдатели от ЛДПР не зафиксировали нарушений на голосовании в Тюменской области
Виктория Терина
Кандидат в губернаторы Денис Садовников поблагодарил земляков за активное участие в выборах

Кандидат в губернаторы Денис Садовников поблагодарил земляков за активное участие в выборах

Фото: Информационный центр правительства Тюменской области

Кандидат в губернаторы Тюменской области от ЛДПР Денис Садовников поблагодарил земляков за активное участие в выборах. Об этом сообщает информационный центр правительства Тюменской области.

Он отметил, что весь процесс голосования контролировался наблюдателями и членами участковой избирательной комиссии с правом решающего голоса. Они не зафиксировали значимых нарушений.

- Сейчас все участковые избирательные комиссии закрыты на подсчет голосов. Наши наблюдатели от ЛДПР будут следить за процессом. Еще раз выражаю огромную признательность вам, тюменцы, югорчане, ямальцы за то, что вы высказались на этих выборах - сказал Денис Садовников.