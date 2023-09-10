Участник спецоперации с позывным «Опер» из Тобольска принял участие в голосовании

Фото: Информационный центр правительства Тюменской области.

Участник спецоперации из Тобольска с позывным «Опер» проголосовал на выборах губернатора Тюменской области. Военнослужащий посетил избирательный участок сегодня, 10 сентября 2023 года.

Некоторое время мужчина работал в органах МВД, а в сентябре прошлого года он ушел добровольцем для участия в СВО. Солдат находится в кратковременном отпуске и решил воспользоваться шансом, чтобы выполниться свой гражданский долг.

- Я считаю, что это одна из важнейших целей на сегодня. Хочу подметить, что на СВО Тюменская область очень хорошо поддерживает бойцов. От того, какая у нас будет область, кто ей будет управлять... Мне представилась такая возможность - сделать свой выбор, вклад в Тюменскую область. Очень важный шаг - прийти и проголосовать, - пояснил участник СВО.

Напомним, у жителей Тюменской области есть возможность принять участие в выборах губернатора. Избирательные участки в регионе работают до 20:00.