После бабьего лета погода в Тюменской области мощно разочарует. Фото: Виктория Гаврик

Бабье лето задержится в Тюменской области. В соответствии с прогнозом синоптиков, действующим на момент публикации, до 19 сентября 2023 года в регионе простоит теплая погода с дневной температурой от +16 до +19 градусов Цельсия.

Однако, по данным Гисметео, после 20 сентября 2023 года погода в Тюменской области готовит мощное разочарование. Так, 21 сентября 2023 года на территорию региона зайдет мощный циклон с осадками. По информации сервиса «Вентускай.ком», дневная температура в Тюменской области 22 сентября 2023 года упадет до +8 градусов Цельсия.

Фото: ГУ МЧС России по Тюменской области.

Отметим, в понедельник, 11 сентября, в Тюменской области ночью будет облачно с прояснениями, дожди, в Уватском районе преимущественно без осадков, в отдельных районах туман, ветер северо-восточный 7-12 м/с, температура +4...+9, днем переменная облачность, преимущественно без осадков, ветер северо-восточный 7-12 м/с, в отдельных районах порывы до 17 м/с, температура +14...+19.