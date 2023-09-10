Игорь Халин: «Жители Тюменской области активно идут на избирательные участки»

Игорь Халин - о выборах в Тюменской области Фото: Екатерина БАЙКАЛОВА

В Тюменской области продолжается Единый день голосования. Жители активно идут на избирательные участки.

- Придя на участок, избиратель должен предоставить свой паспорт или другой документ, удостоверяющий личность. Это может быть удостоверение личности офицера, военный билет, паспорт моряка. Перечень четко определен федеральным законом. В него не входят ни водительское удостоверение, ни пенсионное удостоверение, ни удостоверение с места работы, - отметил глава облизбирокома.

Всего в Тюменской области открыты 1062 избирательных участка, они будут работать до 20.00.

Сегодня на территории региона проходят 36 избирательных кампаний - это выборы губернатора Тюменской области, дополнительные выборы депутатов Тюменской областной Думы VII созыва по одномандатным избирательным округам №19 и №20. Кроме того, состоятся выборы депутатов Тюменской городской Думы VIII созыва и 33 муниципальные избирательные кампании.