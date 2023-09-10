Тобольские врачи спасли мужчину, который получил опасную травму

Мужчина находился в шоковом состоянии Фото: Екатерина БАЙКАЛОВА

В Областную больницу №3 города Тобольска поступил мужчина в шоковом состоянии. Он истекал кровью и обычные методы остановки крови в данном случае были бесполезны. Корреспонденту «Комсомольская правда-Тюмень» в пресс-службе ОБ№3 рассказали, что у пациента было обширное повреждение мышц бедра и прилегающих органов.

Ситуацию осложняло то, что были поражены ветви внутренней подвздошной артерии. Из-за этого врачам пришлось прибегнуть к использованию высокотехнологичного метода лечения – эмболизации сосудов.

Пациенту ввели контрастное вещество под рентген-контролем, определили поврежденную артерию и закрыли место кровотечения искусственными частицами – эмболами. Это помогло полностью остановить кровотечение и приступить к следующему этапу работы. В условиях ангиоблока хирурги провели первую гибридную операцию в Тобольске. Мужчина пошел на поправку и его здоровью больше ничего не угрожает.