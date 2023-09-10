Председатель Тюменской облдумы Фуат Сайфитдинов проголосовал на выборах губернатора

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Председатель Тюменской областной Думы Фуат Сайфитдинов проголосовал на выборах губернатора региона и депутатов Тюменской городской думы. Спикер регионального парламента воспользовался своим правом голоса на избирательном участке №2270 в Тюмени. По его словам, участие в процедуре голосования – возможность каждого человека повлиять на будущее, выразить гражданскую позицию и собственное мнение.

Фуат Сайфитдинов подчеркнул, что сегодня, как никогда, важно понимать, как будет развиваться Тюменская область и Тюмень.

- Интенсивность темпа, который был задан, должна не только сохраниться, но и вырасти. Поэтому нельзя оставаться в стороне, быть равнодушным к этому серьезному политическому событию, - отметил спикер.

По его словам, именно от голосования зависит уверенное движение вперед, и наш выбор – это фундамент нашего благополучия.

- Мы сами определяем вектор развития территории на ближайшие пять лет. Уважаемые тюменцы, все, кому не безразлична судьба родного края, родного города, приходите на избирательные участки, исполните свой гражданский долг, - призвал жителей региона Фуат Сайфитдинов.

Напомним, избирательные участки 10 сентября будут работать до 20 вечера.