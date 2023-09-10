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НовостиОбщество10 сентября 2023 10:46

В Тюмени наградили участников областной спортивно-патриотической акции «Будь первым»

Тюменские школьники приняли участие в областной спортивно-патриотической акции «Будь первым»
Марина Прохорова
Фото: АиФ-Тюмень

Фото: АиФ-Тюмень

В Тюмени прошло награждение победителей и участников областной спортивно-патриотической акции «Будь первым».

Мероприятие состоялось в рамках фестиваля «Тюменская осень»: ученики 2-4 классов проходили полосы препятствий и презентовали свои визитной карточке.

Большинство юных горожан, подготавливая творческую часть, решили порадовать земляков патриотическими песнями. Поддержать подрастающих талантов пришли их семьи.

Например, в школе №92 третье место заняли ученики «Е» и «Б» классов, за второе - «Ж» и «А» классы, а лидерами состязаний стал 2 «И» класс. Еще пять команд были награждены за активное участие.

Акция прошла на 76 площадках по всей Тюмени. Всего же в ней поучаствовало порядка двух тысяч школьников, сообщает сайт «АиФ-Тюмень».