В Тюмени наградили участников областной спортивно-патриотической акции «Будь первым»

Фото: АиФ-Тюмень

В Тюмени прошло награждение победителей и участников областной спортивно-патриотической акции «Будь первым».

Мероприятие состоялось в рамках фестиваля «Тюменская осень»: ученики 2-4 классов проходили полосы препятствий и презентовали свои визитной карточке.

Большинство юных горожан, подготавливая творческую часть, решили порадовать земляков патриотическими песнями. Поддержать подрастающих талантов пришли их семьи.

Например, в школе №92 третье место заняли ученики «Е» и «Б» классов, за второе - «Ж» и «А» классы, а лидерами состязаний стал 2 «И» класс. Еще пять команд были награждены за активное участие.

Акция прошла на 76 площадках по всей Тюмени. Всего же в ней поучаствовало порядка двух тысяч школьников, сообщает сайт «АиФ-Тюмень».