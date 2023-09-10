На ярмарках фестиваля «Тюменская осень» горожане скупают масло и драже в шоколаде

Фото: АиФ-Тюмень

В областной столице продолжается фестиваль «Тюменская осень», на площадках которого работают продуктовые ярмарки. Не стала исключением и территория возле «Центра татарской культуры», там горожанам предлагают молочные, мясные, кондитерские изделия, яйца и макароны от местных производителей. Ассортимент - широкий, цены - приятные.

Как отмечают продавцы ярмарки, горожане покупают продукты разных категорий, но все же чуть больше - кондитерские изделия местной фабрики. Тюменцы с удовольствием берут печенье, драже в шоколаде, конфеты и батончики. Вторые по популярности - молочные продукты. Сливочное масло берут даже по 2-3 упаковки.

Так, Вера Петровна купила несколько продуктов разных категорий. Горожанка подчеркнула, что на ярмарке все свежее, а цены ниже, чем в магазинах.

Местные производители давно зарекомендовали себя на рынке и не нуждаются в рекламе, поэтому их продукцию смело берут даже самые взыскательные покупатели, сообщает сайт «АиФ-Тюмень».