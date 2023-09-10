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НовостиОбщество10 сентября 2023 10:01

На фестивале «Тюменская осень 2023» артисты исполняют национальную музыку и танцуют

Для желающих проходит викторина «Zнай свой край!»
Серафима Краснова
Фото: Информационный центр правительства Тюменской области.

Фото: Информационный центр правительства Тюменской области.

Вблизи «Центра татарской культуры» развернулась площадка фестиваля «Тюменская осень 2023». Для желающих проходит викторина «Zнай свой край!». Почти никто не уходит без подарков. Сытно подкрепиться настоящей солдатской кашей и выпить горячего чая могут все желающие - для гостей работает полевая кухня.

Праздничное настроение тюменцам создают артисты, исполняющие национальную татарскую музыку. Живое исполнение на гормошках обеспечивают выдающиеся исполнители татарской музыки в Тюмени, лауреаты и призеры музыкальных конкурсов: человек-оркестр, руководитель фольклорного ансамбля «Центра татарской культуры» Абузар Миннебаев.

Добавим, исполнители танцуют и поют в национальных костюмах, играют с полной отдачей и прекрасным настроением.