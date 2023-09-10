Фото: АиФ-Тюмень

На фестивале «Тюменская осень» для горожан работает полевая кухня. Одна из площадок, где можно отведать настоящую солдатскую кашу, развернулась возле Центра татарской культуры. Угощение представляет собой щедрую порцию гречки с тушеным мясом.

Координатор полевой кухни фестиваля Раиль Баширов рассказал, что каши хватает на всех. Некоторые подходят полакомиться не один раз, в сытном обеде не отказывают никому.

- Очереди нет, люди на раздаче работают быстро. Горожане отмечают вежливое и гостеприимное отношение работников, - говорит мужчина.

Пенсионерка Марина Ивановна осталась довольна угощением. А сотрудник продуктового магазина Оксана взяла несколько порций каши для своих коллег, которые находятся на работе. Женщина рада возможности сытно пообедать и угостить других.

Вкусная теплая и сытная каша приятно дополняет праздничную атмосферу, наполненную музыкой и хорошим настроением, сообщат сайт «АиФ-Тюмень».