Игорь Халин: «Активность избирателей достаточно высока, серьезных нарушений не выявлено»

Игорь Халин рассказал о выборах в Тюменской области Фото: Екатерина БАЙКАЛОВА

В Тюменской области продолжают работать избирательные участки. Серьезных нарушений на данный момент не выявлено.

- Активность избирателей достаточно высока. Есть муниципалитеты на юге области, которые уже преодолели рубеж по явке избирателей в 46%. Это Голышмановский городской округ, Аромашевский, Ишимский, Юргинский, Сладковский и Омутинский районы, - говорит председатель избирательной комиссии Тюменской области Игорь Халин.

Что касается городов, в числе лидеров по числу проголосовавших находится Ишим. В Тюмени явка избирателей составляет 14,4%.

Напоминаем, что избирательные участки открыты до 20.00. Жители могут задать интересующие их вопросы по телефону горячей линии: 8(3452) 42-67-72.