Участники СВО и их семьи выбирают губернатора Тюменской области

Фото: информационный центр правительства Тюменской области

Участники СВО и их семьи принимают участие в Едином дне голосования в Тюменской области. Один из них - житель села Казанское по имени Александр. Он пришел на избирательный участок № 1218 вместе с женой и тремя дочерями.

- Это мой гражданский долг. Всегда хожу на выборы. И сегодня пришел, чтобы поддержать того кандидата в губернаторы, чья позиция мне наиболее близка, - заявил боец.

По словам его супруги, Тюменская область - это наш родной дом, а принять участие в выборах - значит проголосовать за будущее наших детей.

Александр отправился защищать Родину в сентябре 2022 года. Сейчас он находится во втором краткосрочном отпуске.

Напоминаем, что избирательные участки открыты до 20.00. Жители могут задать интересующие их вопросы по телефону горячей линии: 8(3452) 42-67-72.