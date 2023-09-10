Иван Левченко, претендующий на должность губернатора Тюменской области, принял участие в голосовании

Фото: информационный центр правительства Тюменской области

В Тюмени продолжатся выборы губернатора. Вместе с жителями в них участвую и сами кандидаты. На данный момент свой голос отдал кандидат в губернаторы Тюменской области от КПРФ Иван Левченко.

- Сегодня очень важный день для всей Тюменской области. Я уверен, что люди придут и правильно отдаду голос. Я считаю, что каждый гражданин должен высказать именно свою точку зрения, - сказал Левченко.

Напоминаем, что также на должность губернатора Тюменской области претендуют действующий глава Александр Моор, член партии «Справедливая Россия - Патриоты - За правду» Владимир Пискайкин и представитель от ЛДПР Денис Садовников.

Избирательные участки открыты до 20.00. Жители могут задать интересующие их вопросы по телефону горячей линии: 8(3452) 42-67-72.