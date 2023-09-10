Кандидат в губернаторы Тюменской области Денис Садовников проголосовал на выборах – 2023

Фото: Денис Садовников / Telegram-канал.

Кандидат в губернаторы Тюменской области от ЛДПР Денис Садовников проголосовал на выборах – 2023. На избирательном участке №1005 в Салехарде парламентарий в числе первых отдал свой голос за губернатора Тюменской области.

- Избирательный процесс на участке организован должным образом, соблюдены все требования законодательства. С раннего утра наши ответственные граждане занимают очередь, чтобы проголосовать. Уверен, все голосуют от чистого сердца! Нашей Большой Тюменской области мощный рывок вперёд, - отметил Денис Садовников.

В выборах главы Тюменской области участвуют также действующий губернатор Александр Моор, от партии «Справедливая Россия» Владимир Пискайкин и коммунист Иван Левченко.

Фото: Денис Садовников / Telegram-канал.

Напомним, в Тюмени и области организована работа горячей линии. Операторы готовы ответить на все вопросы, касающиеся Единого дня голосования. Звонки принимаются по многоканальному телефону: 8- 800-201-00- 72.

Отмечаем, что выборы пройдут под прицелом 754 видеокамер. Ими оборудованы 377 участковых избирательных комиссий.