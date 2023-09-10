Фото: АиФ-Тюмень

Посетители фестиваля «Тюменская осень» отведают оладьи от лучших шеф-поваров областной столицы. Угоститься ими можно шестнадцати точках с 08.30 до 19.00, сообщает сайт «АиФ-Тюмень».

- В рамках гастрофестиваля у нас представлена тема «Оладьи», повара специально разработали меню под фестиваль. Оладьи будут как традиционные, так и экзотические. Безусловно, будут наши, региональные, с локальным продуктом, в их рецепты включены бычок, иваси, икра. Сами оладьи пекутся с кабачком, на кефире - фантазия наших шеф-поваров настолько разнообразна, что лучше будет самим попробовать и оценить, - поделилась председатель жюри фестиваля Татьяна Никитина.

Также она отметила, что в течение дня три дегустации будут проходить бесплатно. Это нужно, чтобы горожане смогли оценить меню и проголосовать за понравившееся исполнение.

Фото: АиФ-Тюмень

Гости фестиваля уже оценили блюдо дня и поделились своими впечатлениями.

- Я пришла с супругом и внучкой. Попробовали оладушки - мы в восторге. Их вот только приготовили - нежные, пышные. Очень интересно получилось с красителями, внучка особенно оценила креатив. Больше всего понравились с икрой, отдали голос за них, - говорит тюменка Инесса Викторовна.