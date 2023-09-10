На ярмарке «Тюменская осень» у ДК «Орфей» горожане скупают товары местных производителей

В Тюмени проходит ярмарка «Тюменская осень». Фото: Татьяна Коркина

В воскресенье, 10 сентября 2023 года, в Тюмени проходит ярмарка «Тюменская осень» Жители города здесь могут купить продукцию местных фермеров и сельхозпроизводителей: от мяса до рыбы, а также овощи и свежие ягоды.

Ярмарка проходила у дома культуры «Орфей». Продавцы рассказали, как жители активно интересуются продуктами и покупают их.

- Я давно отдаю предпочтение тюменским продуктам. В их качестве можно быть уверенным, ведь их не везут откуда-то издалека, путь от производителя до потребителя максимально короткий, а, значит, более свежий, - отметил тюменец Евгений Мироненко.

Высокий спрос со стороны тюменцев объясняется большим доверием горожан к местным производителям.