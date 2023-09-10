Геннадий Чеботарев: «Нарушений хода голосования на избирательных участках Тюменской области не обнаружено»

Фото: Информационный центр правительства Тюменской области.

Председатель Общественного штаба по наблюдению за выборами в Тюменской области Геннадий Чеботарев рассказал, как проходят выборы в регионе. По словам председателя Общественной палаты, нарушений хода голосования на избирательных участках Тюменской области не обнаружено.

- Уважаемые тюменцы, югорчане, ямальцы, с 8 часов утра сегодня на всех избирательных участках начались выборы, голосования на всей территории большой Тюменской области выбирают губернатора и депутатов тюменской городской думы. Общественная палата осуществляет общественный контроль за законностью проведения всех избирательных процедур. Наши общественные наблюдали в Тюмени и городах Тюменской области прошли обучение. Они подготовлены и профессионально будут выполнять свой гражданский долг, - отметил Геннадий Чеботарев.

Брифинг с председателем Общественного штаба по наблюдению за выборами в Тюменской области состоялся в прямом эфире из студии Информационного центра правительства в 11.00.