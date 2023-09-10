На юге Тюменской области проголосовали почти 9% избирателей

Фото: информационный центр правительства Тюменской области

В Тюменской области продолжается Единый день голосования. Как рассказал председатель избирательной комиссии Тюменской области Игорь Халин, по состоянию на 10.00 на юге региона проголосовали 8,76% избирателей, в Югре - 6,62%, а на Ямале - 12,15%.

- Что касается жалоб, в избирательные комиссии не поступило ни одного обращения по выборам губернатора Тюменской области и по дополнительным выборам депутатов Тюменской областной думы, - отметил председатель облизбиркома.

Напоминаем, что избирательные участки работают до 20.00. Жители могут задать интересующие их вопросы по телефону горячей линии: 8(3452) 42-67-72.