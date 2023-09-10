В тюменском роддоме проголосовали более 70 женщин

Фото: информационный центр правительства тюменской области

В тюменском Перинатальном центре открылись временные избирательные участки. Таким образом, принять участие в голосовании смогут женщины, которые впервые или еще раз стали мамами, и сегодня оказались в стенах медучреждения. Тюменки голосуют прямо в палатах.

Так, по словам Анны Кожеуровой, родившей девочку 8 сентября, вся процедура проходит быстро и удобно.

- С детства воспринимала выборы как праздник. Находясь в роддоме, решила не пропускать. Это двойной праздник для меня: еще и рождение дочки, - говорит женщина.

Как отмечает анестезиолог-реаниматолог Перинатального центра и член избирательной комиссии Оксана Гурина, принять участие в голосовании изъявили более 70 женщин.

- За порядком следят члены избирательной комиссии и сотрудники полиции. Все правила соблюдены, - заключила Гурина.

Также избирательные участки развернутся еще в одном корпусе Перинатального центра, Областном лечебно-реабилитационном центре, роддоме №2 и хосписе.