Ветеран Великой Отечественной войны дома проголосовал на выборах губернатора Тюменской области

Фото: Информационный центр правительства Тюменской области.

В Тюменской области целый день работают выездные избирательные комиссии. Ветеран Великой Отечественной войны Алексей Бородулин уже проголосовал. Алексей Михайлович - почётный гражданин Заводоуковского городского округа, ему 97 лет. Сотрудники УИК приехали к нему домой, чтобы он смог сделать важный выбор для будущего региона.

- Маломобильные избиратели могут проголосовать на дому если позвонят в участковую избирательную комиссию до 14 часов, - напоминают сотрудники выездной избирательной комиссии.

Узнать номер своего избирательного участка можно по телефону горячей линии избирательной комиссии Тюменской области +7 (3452) 426 -772.