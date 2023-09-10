Робот-балерина из альтернативной вселенной игры Atomic Heart пришла проголосовать за будущее Тюменской области

Фото: правительство Тюменской области.

Робот-балерина из популярной российской игры Atomic Heart пришла проголосовать за будущее Тюменской области. Избирательный участок №2976 средней общеобразовательной школы №56 посетила одна из самых ярких героинь альтернативной вселенной СССР.

Девушка решила выполнить гражданский долг. Однако балерину без российского паспорта, к сожалению, не пустили даже на территорию избирательного участка.

Фото: правительство Тюменской области.

Робот из альтернативной вселенной не отчаялась и решила посетить другое интересное мероприятие. Балерина поговорила с другими избирателями и даже испробовала тюменские оладьи.

— Я прибыла из альтернативной версии Вселенной и для знакомства с вашим миром выбрала большое сердце самой большой страны — Тюменскую область. Оладушки, кстати, самое вкусное лакомство, что я пробовала. Возьму своей Правой близняшке на пробу, — пояснила героиня альтернативной вселенной СССР.

Фото: правительство Тюменской области.

Напомним, в Тюмени с 8 утра работает 1062 избирательных участка. Всего в регионе в единый день голосования открыто двадцать избирательный участков.

Подробная информация о кандидатах в губернаторы и о пунктах проведения выборов — на сайте мойучасток.рф.