Молодые тюменцы, которым исполнилось 18 лет, активно идут на избирательные участки

Фото: информационный центр правительства Тюменской области

Тюменцы продолжают активно идти на избирательные участки, в том числе и те, кому недавно исполнилось 18 лет.

Так, Эльмира Эйвазова впервые участвует в голосовании. Юная тюменка убеждена, что сделать свой выбор должен каждый.

- Если честно, в первую очередь было интересно посмотреть, как все работает, принять участие лично. Ну и живем ведь в России, в Тюменской области. Голосовать важно, - подчеркнула девушка.

Фото: информационный центр правительства Тюменской области

Кстати, тюменка получила диплом впервые голосующего избирателя с обращением от председателя Избирательной комиссии Тюменской области Игоря Халина.

- Пришли голосовать в первый раз. Нам исполнилось в этом году по 18 лет. Когда ты еще ребенок, от тебя ничего не зависит. А тут появляется гражданская ответственность, и от тебя уже многое зависит. И это очень волнительно: проголосовать, сделать жизнь людей своей страны лучше, - говорят другие молодые избиратели.