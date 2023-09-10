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НовостиПолитика10 сентября 2023 4:53

В Тюмени под звуки музыки вокал-бэнд «Матрица» горожане могут отдать свой голос избранному кандидату

Вокалисты коллектива «Матрица» 10 сентября подарили свои голоса на открытии избирательного участка
Серафима Краснова
Фото: правительство Тюменской области.

Фото: правительство Тюменской области.

В Тюмени вокал-бэнд «Матрица» открыл Единый день голосования на избирательном участке №2153 средней общеобразовательной школы № 48 города Тюмени имени Героя СССР Д. М. Карбышева. Жители сделают важный выбор сегодня, 10 сентября 2023 года.

Исполнители подарили избирателям праздничную атмосферу и заряд на весь день голосования. Вокалисты исполнили хиты своего знаменитого репертуара: «Это моя страна», «Тюмень молодая», «Родная земля».

Фото: правительство Тюменской области.

Фото: правительство Тюменской области.

С 8 часов утра в Тюмени прозвучали великолепные голоса музыкантов. Под звуки музыки избиратели могут отдать свой голос избранному кандидату, а также насладиться творчеством вокальной группы.

Напомним, коллектив является лауреатом Всероссийских вокальных конкурсов и постоянным участником главных городских и областных мероприятий.

Фото: правительство Тюменской области.

Фото: правительство Тюменской области.

Ранее «Комсомольская правда» писала о том, что сегодня в Тюмени действует 1062 избирательных участка. Информация о том, где можно проголосовать и как это сделать, размещена на сайте мойучасток.рф. Завершится единый день голосования в 20:00 по местному времени.