В Тюмени под звуки музыки вокал-бэнд «Матрица» горожане могут отдать свой голос избранному кандидату

Фото: правительство Тюменской области.

В Тюмени вокал-бэнд «Матрица» открыл Единый день голосования на избирательном участке №2153 средней общеобразовательной школы № 48 города Тюмени имени Героя СССР Д. М. Карбышева. Жители сделают важный выбор сегодня, 10 сентября 2023 года.

Исполнители подарили избирателям праздничную атмосферу и заряд на весь день голосования. Вокалисты исполнили хиты своего знаменитого репертуара: «Это моя страна», «Тюмень молодая», «Родная земля».

Фото: правительство Тюменской области.

С 8 часов утра в Тюмени прозвучали великолепные голоса музыкантов. Под звуки музыки избиратели могут отдать свой голос избранному кандидату, а также насладиться творчеством вокальной группы.

Напомним, коллектив является лауреатом Всероссийских вокальных конкурсов и постоянным участником главных городских и областных мероприятий.

Фото: правительство Тюменской области.

Ранее «Комсомольская правда» писала о том, что сегодня в Тюмени действует 1062 избирательных участка. Информация о том, где можно проголосовать и как это сделать, размещена на сайте мойучасток.рф. Завершится единый день голосования в 20:00 по местному времени.