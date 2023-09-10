В Тюмень и область после череды дождей и гроз придет мощное потепление

Публикуем прогноз синоптика на всю следующую неделю. Фото: Виктория Гаврик

Дождливая погода задержится в Тюмени и области еще на неделю, однако в середине сентября в регион все же придет мощное потепление: дневная температура превысит +20 градусов, такой вывод можно сделать на основании прогноза синоптиков Гисметео.

Так, по данным метеорологов, 11 сентября 2023 года, в Тюмени ожидаются слабые дожди. В остальные дни недели существенных осадков не прогнозируется. Пик наиболее теплой погоды придется на 14–16 сентября.

К середине следующей недели в регион придет потепление: в Тюмени и по югу области ожидается около +20… +21 градуса, на севере региона все еще будет прохладно. Рабочая неделя начнется все-таки с пасмурной погоды. После 16 сентября 2023 года температура начнет плавно понижаться, но всё равно будет близка к норме

В сентябре, судя по всему, бабье лето ждать не нужно. Первый месяц осени не будет баловать горожан жаркими деньками.