Подросток получил многочисленные травмы после езды на питбайке в Тюмени

Фото: пресс-служба ГИБДД по Тюменской области.

Подросток получил многочисленные ранения после езды на питбайке в Тюмени. Мальчик взял мототехнику, которую ему купили родители и решил покататься. Силовиками установлено, что он, проезжая «лежачий полицейский», не справился с управлением и опрокинулся.

- Питбайк опрокинулся вчера на ул.Б.Заречной в Тюмени. Мототехникой управлял 14-летний подросток. Питбайк ему в этот день купили родители, он поехал кататься, - сообщили в пресс-службе Госавтоинспекции Тюменской области.

Фото: пресс-служба ГИБДД по Тюменской области.

Ребенок получил многочисленные ранения, мальчика пришлось госпитализировать в больницу, где врачи оказывают ему необходимую помощь. Обстоятельства ДТП выясняются.