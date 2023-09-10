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НовостиПроисшествия10 сентября 2023 3:20

Подросток получил многочисленные травмы после езды на питбайке в Тюмени

14-летний мальчик в Тюмени решил покататься на питбайке и попал в больницу
Серафима Краснова
Фото: пресс-служба ГИБДД по Тюменской области.

Фото: пресс-служба ГИБДД по Тюменской области.

Подросток получил многочисленные ранения после езды на питбайке в Тюмени. Мальчик взял мототехнику, которую ему купили родители и решил покататься. Силовиками установлено, что он, проезжая «лежачий полицейский», не справился с управлением и опрокинулся.

- Питбайк опрокинулся вчера на ул.Б.Заречной в Тюмени. Мототехникой управлял 14-летний подросток. Питбайк ему в этот день купили родители, он поехал кататься, - сообщили в пресс-службе Госавтоинспекции Тюменской области.

Фото: пресс-служба ГИБДД по Тюменской области.

Фото: пресс-служба ГИБДД по Тюменской области.

Ребенок получил многочисленные ранения, мальчика пришлось госпитализировать в больницу, где врачи оказывают ему необходимую помощь. Обстоятельства ДТП выясняются.