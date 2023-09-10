Фото: Игорь Халин / Telegram-канал.

Председатель Избирательной комиссии Тюменской области Игорь Халин дал старт «Выборам-2023» в регионе. Сегодня - единый день голосования. С 8:00 и до 20:00 часов по местному времени для жителей Тюменской области открыты все избирательные участки.

- Это значит, что пришло ваше время: сегодня вы сможете проявить свою гражданскую позицию, воспользоваться вашим активным избирательным правом! Уверен, вы не сможете упустить такой возможности - повлиять на будущее вашего муниципального образования и нашего региона. Приглашаю каждого из вас сегодня на избирательный участок! И помните: «Вместе выбираем - вместе побеждаем», - отметил председатель Избирательной комиссии Тюменской области Игорь Халин.

Ранее «КП» писала о том, что в Тюменской области для избирателей работает горячая линия 8(3452) 42-67-72. Информация о выборах, а также их адреса опубликованы на сайте «мойучасток.рф», на портале «Госуслуги» (в разделе «Выборы») и на сайте Избирательной комиссии Тюменской области.