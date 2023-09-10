Фото: Информационный центр правительства Тюменской области.

В Тюменской области 10 сентября пройдет Единый день голосования. Жители региона в этот день выберут губернатора. С 8 утра в Тюмени и области начнут работу 1 062 избирательных участка. Информация о выборах, а также их адреса будут опубликованы на сайте «мойучасток.рф», на портале «Госуслуги» (в разделе «Выборы») и на сайте Избирательной комиссии Тюменской области.

- 10 сентября на территории Тюменской области состоятся 36 избирательных кампаний – это выборы губернатора Тюменской области, дополнительные выборы депутатов Тюменской областной Думы VII созыва по одномандатным избирательным округам №19 и №20. Кроме того, состоятся выборы депутатов Тюменской городской Думы VIII созыва и 33 муниципальные избирательные кампании, - отмечает председатель Избирательной комиссии Тюменской области Игорь Халин.

Напомним, 10 сентября также жители выберут восьмой состав Тюменской городской думы. Из 36 депутатов десять будут избраны по партийным спискам, 26 — по одномандатным избирательным округам. Руководители четырех фракций городской думы призвали жителей проявить гражданскую позицию в это воскресенье.

В выборах могут участвовать свыше 580 тысяч жителей Тюмени, уверены власти. В Тюменской области для избирателей работает горячая линия 8(3452) 42-67-72.