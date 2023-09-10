На старте новой рабочей недели тюменцев ждут погодные испытания. Фото: Виктория Гаврик

Старт будущей рабочей недели 11 сентября 2023 года омрачит целый комплекс неприятных погодных явлений, которые многие жители региона могут расценить как испытания. Собственно, новая неделя в Тюменской области стартует местами с кратковременных дождей и северо-восточного ветра порывами до 14 метров в секунду, обещают синоптики.

При этом в ночное время прогнозируется до 12 градусов тепла. Ожидается, что днем ветер может усилиться до практически шквалистых 18 метров в секунду, тогда как воздух прогреется до +20, но при этом также возможны кратковременные дожди.

Фото: ГУ МЧС России по Тюменской области.

Существенных изменений в погоде специалисты Обь-Иртышского УГМС не прогнозируют и на вторник, 12 сентября 2023 года: по данным синоптиков, в течение суток регион периодически будут накрывать кратковременные дожди при порывах северо-восточного или северного ветра до 19 метров в секунду. Однако температура воздуха в дневные часы может снизиться до максимальных +16, указано в прогнозе.

Отметим, в воскресенье, 10 сентября 2023 года, ночью в Тюмени и области ожидается переменная облачность, местами кратковременные дожди, в отдельных районах туман, ветер восточный 6-11 м/с, температура +6...+11, при прояснении до +1, в приземном слое местами заморозки -0...-5, днем облачно, дожди, местами сильные дожди, грозы, в Уватском районе без существенных осадков, ветер восточный 7-12 м/с, в отдельных районах порывы до 18 м/с, температура +14....+19.