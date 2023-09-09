Участникам предстоит пройти образовательную программу, доработать идеи и представить свои проекты экспертам.

Молодежь Тюменской области сможет получить до 100 тысяч рублей на реализацию своего проекта. Они могут принять участие во второй волне конкурса молодежных инициатив «Моя идея» с 5 сентября по 7 октября. Участникам предстоит пройти образовательную программу, доработать идеи и представить свои проекты экспертам. Победители получат ресурсную поддержку на реализацию инициативы. Подать заявку можно до 2 октября.

Стать участниками конкурса могут жители Тюмени и юга области от 14 до 35 лет, которые только начинают путь в сфере социального проектирования. Представить свой проект можно в одном из направлений: добровольчество и благотворительность, развитие студенческой среды, творчество и креативные индустрии, образование и наука, развитие межнациональных отношений, финансовая грамотность и других.

«Моя идея» — это конкурс молодежных инициатив, где победители могут получить до 100 000 рублей на реализацию социальных проектов. Конкурс направлен на повышение качества инициатив и проектов лидеров общественного мнения Тюмени и юга Тюменской области. Мультицентр «Моя территория» реализует проекты для молодежи Тюменской области при поддержке Департамента по общественным связям и молодежной политике Тюменской области.