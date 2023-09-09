Половина ребят — это дети-сироты, которые находятся в центре длительное время.

Ежегодно тюменский Дом «Борки» посещают 220-250 детей. Половина ребят — это дети-сироты, которые находятся в центре длительное время, пока не получится подобрать замещающую семью или уже до окончания обучения и поступления в учреждение профессионального образования.

В 2017 году Дом «Борки» стал филиалом регионального центра «Семья», в этом году ему исполнилось 89 лет. И сейчас он официально называется «Дом социальной реабилитации детей и семей «Борки». Здесь стараются сделать все, чтобы сохранить домашние условия: ребята живут маленькими семьями, в комнатах есть и своя небольшая кухонька.

Воспитатели и нянечки живут с ребятами постоянно, создавая и поддерживая «домашнюю» атмосферу. А специалисты по социальной работе с детьми сопровождают их вне «семьи» - в школе, на занятия кружков и секция, вместе с детьми выезжают на городские праздники… Перед новым учебным годом в «Борках» прошла традиционная конференция «Шаг в будущее», на которой встретились дети, сотрудники Дома и бывшие воспитанники. Ребята и взрослые приняли участие в творческих мастер-классах, а завершилось праздничное мероприятие яркой шоу-программой. Тех, кто закончил 9 и 11 класс, посвятили в члены созданной пять лет назад Ассоциации выпускников.

Эта организация помогает поддерживать связь с бывшими воспитанниками, развивает систему наставничества. Дети везде остаются детьми – они всегда рады подаркам от своих старших товарищей и благотворителей.