Молодежи Ишима помогут подготовить проекты к грантовым конкурсам

Фото: Мультицентр «Моя территория» | Тюмень.

С 15 по 24 сентября участники образовательного марафона «Фабрика проектов», который стартовал в Ишиме 9 сентября, пройдут онлайн-консультации с экспертами, освоят навык публичных выступлений и представят свой проект перед жюри. Победители получат ресурсную поддержку на реализацию инициативы.

События марафона пройдут в несколько этапов, в качестве экспертов выступят победители грантовых конкурсов Росмолодежи, специалисты в области социального проектирования и общественные деятели.

15 и 16 сентября в онлайн-формате пройдет 24-часовая консультация с региональными экспертами. В личном диалоге ишимцы смогут задать любые интересующие вопросы специалистам и детально проработать свои проекты. 23 сентября в 15:00 в мультицентре начнется подготовка к «Батлу идей». Участники составят защитную речь, подготовят презентацию проекта и научатся стратегии ведения дебатов.

24 сентября в 16:00 на площадке мультицентра стартует финальное событие марафона — «Батл идей», который будет состоять из трех этапов. На первом ишимцы представят свои проекты перед экспертами в формате шоу «Голос»: участник перейдет во второй этап, только если по результатам презентации к нему повернутся хотя бы двое экспертов из трех. Далее активисты отправятся на дебаты, где ответят на вопросы о своих проектах от оппонентов и членов жюри. За выступление участники получают баллы от экспертного жюри.

Трое финалистов с максимальным количеством баллов получат сертификаты на реализацию своего проекта, в которые входят ресурсная поддержка от команды мультицентра «Моя территория», генерация идеи, консультация и помощь в организации инфоповода. Также победители получат «Набор проектника» с мерчем от мультицентра «Моя территория». Все участники проекта в финале получат брендированные магнитные планеры.

— Команда нашего мультицентра помогает активной молодежи города создавать проекты и повышать качество инициатив. Благодаря образовательному марафону «Фабрика проектов» даже новички в социальном проектировании смогут разработать идею и получить помощь в написании своего первого проекта, — рассказала Татьяна Зубрилина, руководитель мультицентра «Моя территория» в Ишиме.

Зарегистрироваться на 24-часовую онлайн-консультацию можно до 14 сентября, на подготовку к «Батлу идей» до 22 сентября, на «Батл идей» до 23 сентября. Ссылку на регистрацию можно найти в группе мультицентра «Моя территория» Ишим в социальной сети ВКонтакте.