Жители Тюмени могут получить бесплатную консультацию по художественно-театральному проекту

Бесплатные консультации проводит мультицентр «Контора пароходства». Фото: Татьяна Коркина

Жители Тюмени могут получить бесплатную консультацию по выставочному или художественно-театральному проекту. Бесплатные консультации проводит мультицентр «Контора пароходства». Такая возможность появилась у жителей регионе от 18 до 35 лет благодаря программе поддержки для креативных создателей и сообществ. Подать заявку можно на сайте проекта до 14 сентября.

Консультацию по художественным проектам проведет координатор спецпроектов 4-й и 5-й Уральской индустриальной биеннале современного искусства Кирилл Груздов. По театральным — актер, режиссер, руководитель театральной компании #Сцена_Нева и основатель арт-группы «Кожа» Никита Герасимов.

— Развитие и поддержка городских создателей — один из главных векторов «Конторы», поэтому бесплатные консультации неотъемлемая часть Программы поддержки создателей. Мы пригласили экспертов, которые помогут разработать концепцию, научат составлять портфолио, дадут рекомендации для реализации проекта, — сообщила руководитель отдела поддержки создателей Елена Клейман.

19 сентября команда мультицентра «Контора пароходства» объявит результаты тех, кто получит слоты. С победителем свяжется менеджер мультицентра — подберет дату и время консультации. Это последние слоты в Программе поддержки создателей в 2023 году. Команда «Конторы» уже раздала две консультации по выставочным и театрально-художественным проектам, пишет «Мегатюмень».