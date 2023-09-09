Тюменцев напугало скопление людей в военной форме и звуки выстрелов из автоматов в Зареке

Фото: Антон Сретенский.

Тюменцев напугало скопление людей в военной форме и страшные взрывы, а также звуки выстрелов из автоматов в Заречном районе.

— Возле Грин Хауса слышны выстрелы — сигнализации в машинах сработали. Жуткие звуки. Как-то мы немного испугались, — пишут горожане в социальных сетях.

Шум и гам были слышны в районе следующих улиц: Газовиков, Бабарынка, Березняки и Парфенова.

Однако, выяснилось, что поводов для беспокойства у тюменцев нет – в Заречной части города, в парке, проходит военно-историческая реконструкция освобождения Петрозаводска в 1944 году, в рамках которой состоялась высадка десанта с имитацией стрельбы и взрывов.

Кроме того, в Тюмени запланированы концертная программа, работа выставок вооружения и экипировки, ретро-техники, полевой кухни.