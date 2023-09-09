В день выборов на Тюмень обрушится мощный ливень с грозой

Фото: ГУ МЧС России по Тюменской области.

Гроза с ливнем полосой пройдет через центр Тюмени в день выборов. После сентябрьской грозы в областном центре похолодает. Синоптики объявили штормовое предупреждение в регионе до 11 сентября.

- По данным бюллетеня Тюменского ЦГМС – филиал ФГБУ «Обь-Иртышское УГМС» №252 от 09.09.2023: на юге Тюменской области 10.09.2023 прогнозируется днем облачно, дожди, местами сильные дожди, грозы, ветер восточный 7-12 м/с, в отдельных районах порывы до 18 м/с, - сообщили в пресс-службе Главного управления МЧС России по Тюменской области.

В связи с ожидаемыми погодными метеоусловиями увеличивается риск возникновения ЧС и происшествий, связанных с авариями и инцидентами на системах электроснабжения на территории области, ограничением в движении и ДТП на дорогах регионального и муниципального значения на территории области. Кроме того, в Тюмени и области возможны задержки вылетов и прилетов самолетов в международном аэропорту Рощино.