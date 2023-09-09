В Тюменской области браконьер выловил из Иртыша краснокнижного осетра весом 30 кг

Фото: Уральская транспортная прокуратура.

В Тюменской области заведено уголовное дело в отношении браконьера, который выловил краснокнижного осетра.

В районе 823-го километра реки Иртыш в Вагайском районе при помощи запрещённой снасти – «самолова» браконьер выловил сибирского осетра весом около 30 килограмм, который занесен в Красную книгу РФ и относится к исчезающим и особо ценным видам рыб.

- В результате умышленных преступных действий водным биологическим ресурсам Российской Федерации причинен ущерб на сумму более 450 тысяч рублей, - сообщили в пресс-службе уральской транспортной прокуратуры.

Расследование уголовного дела находится на контроле ведомства.