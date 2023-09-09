Как дыня поможет тюменцам похудеть к новому году. Фото: Виктория Гаврик

Врач-диетолог тюменской больницы Анна Верхоланцева рассказала, как дыня поможет похудеть. Этот фрукт богат витаминами и микроэлементами. Она способна не только благоприятно влиять на здоровье, но и помочь людям, которые следят за весом, похудеть, пишет «Тюменская область сегодня».

Дыня содержит в своем составе большое количество каротиноидов, которые выступают в роли антиоксидантов. Одной из главных функций антиоксидантов является защита наших клеток от свободных радикалов, которые приводят к возникновению рака и сердечных заболевания.

– В 100 граммах дыни содержится примерно 8 грамм углеводов, что делает ее прекрасным продуктом для похудения, – добавила Анна Верхоланцева.

Эксперты Роспотребнадзора дали совет по выбору сладкой и спелой дыни. Главное, она должна издавать яркий аромат. Добавим, что при выборе дыни нужно сначала смотреть на плодоножку: у зрелых плодов она всегда сухая.