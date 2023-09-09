Фото: департамент потребительского рынка и туризма Тюменской области.

В 2023 году «Тюменской ярмарке» исполнилось 30 лет. Праздник в областном центре отметили с размахом. За 30 лет в регионе проведены более тысячи выставок, фестивалей, конкурсов и ярмарок. Среди участников мероприятий были представители более 20 стран.

- Выставочный зал остаётся единственным в Тюменской области пространством с постоянно готовыми для экспозиций 2,7 тысячами квадратных метров, к этому нужно добавить более двух тысяч на улице, - говорит генеральный директор АО «Тюменская ярмарка» Михаил Брудков. - На протяжении десятилетий Выставочный зал был и остаётся центром притяжения для тюменцев и гостей города, всего за 30 лет его посетило более шести миллионов человек.

Отметим, «Тюменская Ярмарка» не будет полной, если не добавить, что здесь работают специалисты высокого класса, готовые помочь в реализации любого проекта. В том числе и тех, которые проходят сегодня. ПАО «СИБУР», совместно с партнерами, проводит Четвёртый открытый отраслевой чемпионат профессионального мастерства «PETROCHEM SKILLS-2023». Ну а во второй половине сентября все внимание дачникам. В рамках выставки «Осенний cад и огород», 16 сентября пройдёт первый городской праздник урожая «Удачный сезон» от Радио Дача.