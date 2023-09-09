Фото: представительство Ямало-Ненецкого автономного округа в Тюменской области.

В Тюмени состоялся фестиваль «Дары земли Тюменской». В этот раз мероприятие прошло у ДК «Железнодорожник». Атмосфера на таких праздниках «Союза ветеранов Ямала» всегда особенно душевная, дружелюбная. Гостей фестиваля встречали как родных, тут же завлекая в хоровод, угощая яблоками.

Однако члены землячеств Союза собрались не только для того, чтобы похвастаться урожаем – главной частью праздника стала ярмарка по продаже выращенных овощей и фруктов. В фестивале приняли участие все 14 землячеств «Союза ветеранов Ямала». Каждое организовало свою зону, выставив на столы все самое вкусное и красивое, что дала труженикам земля.

– Огурцы, помидоры, повидло сливовое, вишневое, консервы – весь ассортимент, что есть на даче. Все свое – домашнее, свежее. Каждая осень – это сезон заготовок, их надо много – на свою семью и семьи взрослых уже сыновей. А еще у меня пять внуков, которые очень любят бабушкины пирожки с дачным повидлом, – рассказывает Зинаида Алексеевна из Заполярного землячества.

Отметим, собранные в ходе торгов средства также пошли в фонд помощи участникам СВО. В прошлом году ярмарка «Дары земли Тюменской» собрала 62 тысячи рублей, в этом цифра еще более существенная – 145 тысяч рублей. Кроме того, благотворительные подарочные наборы получили жены бойцов, пишет «Тюменская область сегодня».