В Тюмени и области с 6 сентября ищут молодую девушку Карину Ермолину с зелеными глазами

Фото: поисковый отряд «ЛизаАлерт» Тюменской области в социальной сети ВКонтакте.

В Тюмени и области ищут молодую девушку Карину Ермолину. 32-летняя женщина с 6 сентября 2023 года ушла в неизвестном направлении и больше о ее местонахождении сообщений нет.

Жительница Калининского округа на момент исчезновения была одета в светло-серую куртку, спортивные штаны, шапку и белые кроссовки. Об этом сообщили волонтеры поисково-спасательного отряда «ЛизаАлерт Тюменской области» в социальной сети ВКонтакте.

Приметы Карины: ростом 160 сантиметров, худощавого телосложения, волосы светло-русые, а глаза зеленые. Все, кто знают о местонахождении женщины, должны сообщить на горячую линию поисково-спасательного отряда 8(800)7005452 или обратиться в полицию.