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НовостиОбщество9 сентября 2023 8:09

В Тюмени опубликовали заработные платы сотрудников подразделений УФСИН

Им готовы платить до 36 тысяч рублей
Серафима Краснова
В Тюмени опубликовали заработные платы сотрудников подразделений УФСИН.

В Тюмени опубликовали заработные платы сотрудников подразделений УФСИН.

Фото: Виктория Гаврик

В Тюмени опубликовали заработные платы сотрудников подразделений УФСИН. На сегодняшний день в тюменских колониях не хватает несколько десятков специалистов. В исправительные учреждения требуются психологи, работники кадрового учета, инспекторы, водители, а также инженеры.

По данным портала «Работа России», самую маленькую заработную плату, до 18,6 тысяч рублей, станут платить специалистам по кадрам и водителям.

Младшему инспектору отдела режима и надзора обещают заработную плату на сумму свыше 35 тысяч рублей. В их обязанности будет входить осуществление надзора за подозреваемыми обвиняемыми и осужденными. От будущих сотрудников требуется среднее полное образование и опыт службы в рядах ВС.