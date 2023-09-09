В Тюмени опубликовали заработные платы сотрудников подразделений УФСИН. Фото: Виктория Гаврик

В Тюмени опубликовали заработные платы сотрудников подразделений УФСИН. На сегодняшний день в тюменских колониях не хватает несколько десятков специалистов. В исправительные учреждения требуются психологи, работники кадрового учета, инспекторы, водители, а также инженеры.

По данным портала «Работа России», самую маленькую заработную плату, до 18,6 тысяч рублей, станут платить специалистам по кадрам и водителям.

Младшему инспектору отдела режима и надзора обещают заработную плату на сумму свыше 35 тысяч рублей. В их обязанности будет входить осуществление надзора за подозреваемыми обвиняемыми и осужденными. От будущих сотрудников требуется среднее полное образование и опыт службы в рядах ВС.