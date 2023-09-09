В Тюменской области выборы губернатора пройдут под прицелом 754 камер

754 камеры в режиме реального времени будут передавать изображение с выборов в Тюменской области

В Тюменской области на выборах будут работать 754 видеокамеры. Видеофиксация установлена таким образом, отмечают наблюдатели, чтобы исключить нарушения на участках, но не нарушать тайну голосования.

Кроме того, в поле зрения камер станут попадать ящики для голосования, рабочие места членом избиркома, зоны выдачи бюллетеней и сейф-пакеты. На сегодня видеонаблюдением оснащены 377 участков, еще на 685 участках камеры установлены без онлайн-трансляции.

Кроме того, специалисты используют для видеофиксации собственную сеть, защищенную от DDoS-атак.