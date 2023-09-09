Тюменцам предлагают поделиться личными и командными успехами в сфере кино. Фото: Виктория Гаврик

Тюменцам предлагают поделиться личными и командными успехами в сфере кино в 2022 и 2023 годы. Принять участие в акции приглашает «Центр развития цифрового капитала». Это могут быть участие или победа в грантовом конкурсе либо фестивале, а также в других специализированных программах.

Также можно подать заявку на участие в ситуациях, которые оцениваются как достижение, например, просмотры фильма в сети, найм популярного актера, находка и согласование труднодоступной локации.

- При командировке, знакомстве с экспертами сферы, на грантовых конкурсах мы всегда знакомим собеседников с опытом Тюменской области. Показываем презентацию, рассказываем о достижениях, как протекает деятельность. Нам важно быть в фокусе, а потому не упускать значимых вещей, которые случаются в командах региона. Поэтому мы решили свериться с нашим киносообществом и дополнить данные об их успехах к себе, - поделилась с корреспондентом «Тюменской линии» продюсер контента «Центра развития цифрового капитала» Марина Климович.

В конце 2023 года организация планирует выпустить итоговый материал о кинодеятельности сообщества.