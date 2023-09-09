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НовостиОбщество9 сентября 2023 6:23

В школы Тюменской области отправились 827 первоклассников с особенностями развития

Среди детей есть ученики как с ментальными нарушениями, так и опорно-двигательного аппарата
Серафима Краснова
Фото: Информационный центр правительства Тюменской области.

Фото: Информационный центр правительства Тюменской области.

По данным департамента образования и науки Тюменской области, на сегодня в регионе 450 школ, в которых созданы условия для интегрированного обучения. Кроме того, для «особенных» ребят открыты 16 специальных коррекционных школ.

Для обучения малышей с ОВЗ необходимы определенные условия.

- Специальные образовательные условия создаются в соответствии с заключением психолого-медико-педагогической комиссии, адаптированной программой и с учетом индивидуальной программой реабилитации для инвалидов, - пояснили в департаменте.

Кроме того, ребят с особенностями развития в обучении сопровождают тьюторы. На сегодня в образовательных учреждениях региона работают 120 таких специалистов