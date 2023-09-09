Жителям Тюмени предлагают проголосовать в конкурсе «Город России»

Жителям Тюмени предлагают проголосовать на конкурсе «Город России». Фото: Виктория Гаврик

Жителям Тюмени предлагают проголосовать на конкурсе «Город России». Голоса граждан принимаются до конца 2023 года. В единый день голосования жители Тюменской области смогут сделать еще один выбор: поддержать Тюмень на федеральном конкурсе «Город России».

Общенародные выборы самого привлекательного, узнаваемого и символичного российского города проводятся с 2012 года. Сейчас Тюмень собрала больше 16,5 тысяч голосов и находится на 14-м месте, но может улучшить позиции. Для голосования не нужен паспорт, регистрация, смс и прочие подтверждения, пишет «Вслух.ру».

Однако гражданам необходимо только зайти на сайт город-россии.рф, кликнуть на город и подтвердить свой выбор. Процедура бесплатна, возрастных ограничений нет.

Напомним, голосование проводится в течение календарного года, итоги будут подведены в конце декабря. Жители могут оказывать поддержку хоть каждый день: ограничение — один голос с IP-адреса в сутки.