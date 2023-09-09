Жители Тюменской области в 2023 году потратили на одежду свыше 158 млрд рублей. Фото: Виктория Гаврик

Жители Тюменской области в 2023 году потратили на одежду свыше 158 миллиардов рублей. Стало известно, сколько денег тратят тюменцы на продукты и другие товары. Уровень повышения цен в регионе — один из самых низких на Урале, отмечают в Тюменьстат.

Жители Тюменской области потратили в магазинах 305,6 миллиарда рублей. По сравнению с 2022 годом общий чек увеличился на 13,5%. С учетом того, что в регионе проживает более 1,6 миллиона человек, покупки каждого жителя обошлись в 27 тысяч рублей. С официальной статистикой Росстата и Тюменьстата за семь месяцев ознакомился «Вслух.ру».

По традиции большая часть покупок приходится на непродовольственные товары, а именно одежда и средства личной гигиены. В общей сложности граждане оставили на кассах 158,7 миллиарда рублей.

Почти 146,8 млрд рублей тюменцы заплатили за продукты, включая напитки и табачные изделия.