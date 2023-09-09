На Тюменскую область надвигается мощный циклон. Фото: Виктория Гаврик

Обь-Иртышское УГМС в пятницу, 8 сентября 2023 года, предупреждает, что на Тюменскую область надвигается очередной мощный циклон. По прогнозу синоптиков, он накроет регион в воскресенье, 10 сентября 2023 года. Местами возобновятся осадки, ветер усилится. Температура воздуха ночью +5…+10 градусов Цельсия, в приземном слое – заморозки.

Дневная температура составит +17…+22 градуса, отмечают метеорологи. Сейчас, по данным Обь-Иртышского УГМС, в Тюменской области установился антициклональный тип погоды – малооблачно, без осадков, ночью и утром туманы.

При этом в ночные часы в приземном слое местами возможны слабые заморозки, а днем воздух прогреется до +15…+20 градусов Цельсия. В субботу, 9 сентября 2023, синоптики прогнозируют повышение дневной температуры до 22.

Фото: ГУ МЧС России по Тюменской области.

Отметим, в субботу, 9 сентября, в Тюменской области ожидается переменная облачность, без существенных осадков, ночью местами туман, ветер юго-восточный, восточный 3-8 м/с, днем местами порывы до 13 м/с, температура ночью +2...+7, местами заморозки в приземном слое -0...-5, днем +15....+20.