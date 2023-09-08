Нефтепроводчики помогли собраться детям в школы

Фото: АО «Транснефть - Сибирь»

Сотрудники нефтетранспортной компании провели волонтерскую акцию «Собери ребенка в школу», к которой присоединились все филиалы предприятия, от Нового Уренгоя до Тюмени. Они помогли подготовиться к новому учебному году семьям и детям Ямало-Ненецкого и Ханты-Мансийского автономных округов, Тюменской и Свердловской областей.

Волонтеры аппарата управления оказали адресную помощь в подготовке к новому учебному году подопечным Тюменской городской общественной организации «Особый ребенок». Детям из многодетных и малообеспеченных семей и детям с ограниченными возможностями здоровья к 1 сентября вручили рюкзаки со всем необходимым – тетрадями, альбомами для рисования, красками и ручками.

– Не все семьи имеют финансовую возможность приобрести необходимое для школьников. В этом году нам оказали серьезную поддержку сотрудники компании «Транснефть – Сибирь», с которой мы давно сотрудничаем. Мы благодарны за эту важную помощь, – отметила председатель общественной организации Нина Нежиборская.

Волонтеры Тюменского ремонтно-механического завода оказали помощь подшефному социально-реабилитационному центру для несовершеннолетних «Заводоуспенский», который находится в Свердловской области. На свои деньги добровольцы купили и передали воспитанникам центра укомплектованные школьные ранцы и канцелярские принадлежности, развивающие игры, книги и многое другое.

А в августе 2023 года завод в рамках благотворительной программы помог социально-реабилитационному центру обновить мебель. Были приобретены новые кухонные гарнитуры, кровати, шкафы для одежды, столы и стулья.

– Реабилитационному центру мы помогаем уже не первый год, знаем, в чем нуждаются дети. Волонтеры нашего предприятия частые гости здесь. Важно создать комфортные условия для детей, – подчеркнул директор Тюменского ремонтно-механического завода Александр Кунгуров.

В общей сложности помощь волонтеров при подготовке к новому учебному году получили около 200 школьников в регионах, где компания ведет деятельность.